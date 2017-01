Três ficam feridos após capotamento na BR-290 em Rosário do Sul

Trânsito 01/01/2017 | 20h28 Atualizada em

Três pessoas ficaram feridas depois que o veículo onde estavam saiu da pista e capotou na altura do km 498 da BR-290, trecho que pertence ao município de Rosário do Sul, na tarde deste domingo.

De acordo com a Policia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 17h20min. O motorista disse que teria perdido o controle do veículo, um Astra, que se deslocava no sentido Alegrete-Rosário do Sul da rodovia.

A PRF precisou acionar o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para socorrer as vítimas, que ficaram presas no veículo, que estava de ponta-cabeça.

O motorista não sofreu ferimentos graves de acordo com a PRF. As outras duas ocupantes não tiveram o estado de saúde confirmado ao Diário. Todos foram levados para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, de Rosário do Sul. Uma quarta pessoa – uma criança – estava no veículo e ela não se feriu.