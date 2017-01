Trânsito muda na Diácono Pozzobon para construção de aterro do viaduto do Castelinho

Duplicação da travessia urbana 23/01/2017 | 21h55 Atualizada em

Começou a escavação para construir o aterro no centro da Avenida João Luiz Pozzobon, que elevará a pista até a altura do viaduto do Castelinho. Por isso, a pista foi estreitada e, para não prejudicar o trânsito, os estacionamentos foram retirados ao longo da avenida. Seguirá assim nas próximas semanas, até concluir o aterro. Como há muitas máquinas trabalhando no canteiro central e cones sinalizando o estreitamento da pista, os motoristas precisam ter cuidado redobrado ao passar pelo local.

A obra faz parte da duplicação das BRs. O Dnit pede atenção dos motoristas também nas obras dos viadutos da Duque e do novo shopping, pois é preciso fazer breves interrupções no trânsito para descarregar materiais.