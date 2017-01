Trânsito bloqueado na RSC-287 em Novo Cabrais

Atenção, motoristas! 29/01/2017 | 14h26 Atualizada em

Quem se deslocou do Litoral Norte ou da Capital em direção à Região Central pela RSC-287 foi surpreendido por informações desencontradas na manhã deste domingo. Isso porque há um bloqueio total na estrada na altura do km 153, em Novo Cabrais.



Caminhões e ônibus não podem passar na RSC-287 em Novo Cabrais



Segundo do Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, por meio do número 198, quem chegar em Santa Cruz, deve desviar em direção a Rio Pardo até acessar a BR-290 e seguir na rodovia até Cachoeira do Sul e, só então, retornar à RSC-287.



Caminhão carregado de aveia tomba na BR-287, em Jaguari



No pedágio de Candelária, a orientação era a mesma, retornar e desviar pela BR-290. Porém, grupos de WhatsApp e rádios do município indicavam uma rota mais curta, desviando por uma estrada de chão na Linha Palmeira, em Candelária. O trajeto de cerca de 2,5 km estava com trânsito intenso até o começo da tarde deste domingo.

Foto: Ticiana Fontana / Agência RBS

De acordo com o Batalhão Rodoviário da Brigada Militar não há previsão de liberação.