Todos os balneários da Região Central estão próprios para o banho

06/01/2017

Na terceira semana de divulgação do relatório de balneabilidade das praias de água doce e salgada do Estado, os balneários da Região Central foram considerados próprios para banho, assim como Capão da Canoa e quase todas as praias do Litoral Norte (apenas a lagoa do Peixoto, em Osório, não é indicada para banho).



A notícia é boa. No ano passado, quatro balneários da região estavam poluídos. O estudo demonstra que diminuiu a poluição de nossos cursos d¿água.Porém, se observar o Estado como um todo, a quantidade de locais impróprios aumentou para oito pontos, a maioria na região Sul do Estado.



Os perigos não são visíveis. Os micro-organismos que poluem rios e mares podem causar infecções gastrointestinais e até doenças graves, como hepatite A e leptospirose.



Os resultados serão divulgados sempre às sextas-feiras no site da Fepam, sendo que o último relatório será divulgado no dia 3 de março de 2017.