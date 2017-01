Teto de concessionária de carros desaba em São Sepé

Susto 25/01/2017 | 11h15 Atualizada em

O teto da concessionária de carros Jean Car, em São Sepé, cedeu e caiu sobre os veículos da empresa na tarde de terça-feira.

O acidente ocorreu por volta das 16h e a estrutura de ferro teria atingido pelo menos 14 veículos, segundo o proprietário da empresa, localizada na BR-392, próxima da entrada para a cidade. Ninguém ficou ferido.

Conforme Jean Silveira Bitencourt, dono da concessionária, a nova loja tinha sido inaugurada no dia 17 de dezembro. Na manhã desta quarta-feira, o engenheiro da construtora responsável pela obra no local, em funcionamento há pouco mais de um mês, esteve na empresa para avaliar as causas do acidente.

A estrutura deve ser removida por um guindaste após a vistoria.