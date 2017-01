Termelétrica em São Sepé deve abrir mais 100 vagas de emprego

Oportunidade 13/01/2017 | 08h06 Atualizada em

Com a base da futura termelétrica Sepé Geração de Energia Ltda, em São Sepé, praticamente pronta, deve começar, nos próximos dias, a construção da usina em si, um empreendimento de R$ 48 milhões da Cooperativa Regional de Eletrificação Rural do Alto Uruguai (Creral). A expectativa é que a execução da obra exija mais mão de obra, ou seja, que gere ainda mais empregos.

Existe a possibilidade da criação de até mais 100 empregos diretos, conforme a empresa de engenharia Facimon, de São Paulo, contratada para a execução da obra. De agosto até agora, foram cerca de 80. A relação de profissionais que devem ser necessários foi divulgada, mas o número de cargos ainda não foi definido. Até 50 profissionais devem trabalhar na operacionalização da termoelétrica, mais a contratação de terceirizados (transportadores, por exemplo).

Conforme a agência da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social em São Sepé, já foram recebidos mais de 350 currículos. Mais pessoas são contatadas pelo Sine conforme a necessidade.

O começo da fase de testes da termelétrica está previsto para novembro. Ela deve começar a operar, necessariamente, em 1º de janeiro de 2018 devido a um contrato firmado em um leilão da energia da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), em agosto de 2015.

A maior parte do investimento é financiada pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), com contrapartida da Creral. Cerca de R$ 33 milhões já foram investidos na aquisição de uma caldeira, uma turbina, um gerador, um pátio de biomassa, no projeto executivo e na obra civil. Isso representa 70% do total da obra. Ainda faltam contratar subestação, linha de transmissão, sistema hídrico e sistemas auxiliares.

A termelétrica terá capacidade de geração de 8 megawatts de energia, o que é suficiente para abastecer uma cidade com 125 mil habitantes. Ela vai operar com 70 mil toneladas de casca de arroz por mês oriundas de nove empresas de oito municípios da região.Ela será instalada em uma área de nove hectares perto da RS-149, distante 2 km de uma subestação de energia elétrica da RGE Sul.







AS VAGAS

– Soldador

– Comprador

– Técnico em segurança do trabalho

– Motorista

– Auxiliar administrativo

– Encarregado de obra

– Encarregado de ferragem

– Encarregado de carpintaria

– Carpinteiro

– Armador de ferragem

– Pedreiro

– Servente de pedreiro



COMO SE CANDIDATAR

Os interessados devem procurar a agência do Sine (Rua Percival Brenner, 1.321, em São Sepé). O atendimento é feito das 7h30min às 13h30min. Informações pelo telefone (55) 3233-2653.