Tempo volta a ficar instável nesta terça-feira em Santa Maria

As áreas de instabilidade associadas a um sistemas de baixa pressão atmosférica na Argentina e Uruguai espalham chuva por todo o Estado. De acordo com a Somar Meteorologia, a chuva deve cair em forma de pancadas isoladas pelo período da tarde. As temperaturas devem assinalar mínima de 21ºC e máxima de 31ºC em Santa Maria.

Na quarta-feira, a chuva segue afetando a Região Central. De acordo com a Somar Meteorologia, o aglomerado de chuva deve se intensificar durante o dia. As temperaturas devem apresentar uma leve queda, mas a sensação ainda é de abafamento. Em Santa Maria a quarta terá chuva com trovoadas e as temperaturas devem variar entre 17ºC e 28ºC.

Na quinta-feira, o tempo volta a ficar firme. O céu deve ficar parcialmente nublado. De acordo com a Somar Meteorologia, ainda são esperadas chuvas pela manhã, em forma de pancadas isoladas. Os termômetros devem assinalar mínima de 13ºC e máxima 25ºC.