Tempo firme e calor para esta sexta-feira em Santa Maria

Sol 13/01/2017 | 10h36 Atualizada em

Sol e poucas nuvens nesta sexta-feira. De acordo com a Somar Meteorologia, o dia deve ter temperaturas elevadas. Ar quente e pouco úmido traz a sensação de abafamento. A temperatura máxima esperada para o dia é de 35ºC.

No sábado, a instabilidade volta a afetar a região central do Estado. De acordo com a Somar Meteorologia, a chuva não será intensa e deve ocorrer em formas de pancadas isoladas, pela manhã. As temperaturas devem seguir elevadas, mas a sensação deve ser agradável. A previsão indica mínima de 22ºC e máxima de 35ºC.

Um sistema de baixa pressão que se formou na Argentina se aproxima do Rio Grande do Sul e deve seguir trazendo chuva, no domingo, para Santa Maria. A Somar Meteorologia alerta para elevados volumes de água e eventuais quedas de granizo. Os termômetros devem variar entre 22ºC e 36ºC.

Na segunda-feira um ciclone extratropical avança pelo oeste do Estado, o que gera mais zonas de instabilidade. Há possibilidade de queda de granizo, descargas elétricas e rajadas de vento.