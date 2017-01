Tempo firme e abafado nesta terça-feira em Santa Maria

Sol e calor 17/01/2017 | 09h10 Atualizada em

A chuva perde força em todo o Estado nesta teça-feira. De acordo com a Somar Meteorologia, na Região Central, o tempo volta a ficar firme e ter predomínio de sol. As temperaturas pela manhã ficam agradáveis e, à tarde, faz calor. A sensação deve ser de abafamento. A temperatura máxima deve alcançar os 31ºC pela tarde.



Foto: Germano Rorato / Agencia RBS

Na quarta-feira, o tempo fica firme e com predomínio de sol. De acordo com a Somar Meteorologia, uma área de alta pressão atmosférica ajuda a inibir a formação de nuvens de chuva. As temperaturas seguem elevadas. Em Santa Maria, o dia deve ter tempo aberto e com poucas nuvens e registrar mínima de 20ºC e máxima de 34ºC.

O tempo segue estável em todo o Estado na quinta-feira. O dia deve ter predomínio de sol. A sensação será de abafamento ao longo do dia. A mínima esperada, pela manhã, é de 17ºC, e a máxima, pela tarde, é de 31ºC.

Na sexta-feira, o tempo se mantem firme. De acordo com a Somar Meteorologia, a estabilidade no clima se deve à atuação de uma massa de ar mais seco que ajuda a inibir a formação de nuvens de chuva. Os termômetros devem registrar mínima de 19ºC e máxima de 32ºC.