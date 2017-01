Tempo deve voltar a ficar firme nesta quinta-feira em Santa Maria 

Previsão 26/01/2017 | 09h30 Atualizada em

A quinta-feira ainda pode ter áreas de instabilidade na Região Central, pela manhã. De acordo com a Somar Meteorologia, no decorrer do dia, os ventos sopram do quadrante sul e afastam as nuvens de chuvas, o que volta a deixar o tempo firme logo pela parte da tarde. Em algumas localidades ainda deve haver nebulosidade.



Em Santa Maria as temperaturas devem se manter estáveis e atingir máxima de 26ºC durante a tarde.

Na sexta-feira, o sol volta a predominar em Santa Maria. De acordo com a Somar Meteorologia, as temperaturas voltam a subir e se aproximam da casa dos 30ºC. Em Santa Maria os termômetros devem assinalar entre 13ºC e 28ºC.



O final de semana deve ter tempo seco e calor. No sábado, as temperaturas continuam a subir. Em Santa Maria o dia deve ser ensolarado e ter mínima de 15ºC e máxima de 32ºC.

No domingo, o calor deve ser ainda mais intenso. De acordo com a Somar Meteorologia, há uma pequena possibilidade de pancadas de chuva no final do dia. A temperatura mínima esperada é de 21ºC e máxima de 32ºC.