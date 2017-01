Tempo deve ficar firme nesta sexta-feira em Santa Maria

Tempo bom 06/01/2017 | 09h31 Atualizada em

O céu deve ficar nublado, mas não deve chover nesta sexta-feira, em Santa Maria. De acordo com a Somar Meteorologia, o tempo deve permanecer firme durante todo o dia. As temperaturas reduzem em comparação aos dias anteriores. Durante a tarde, a máxima deve chegar aos 28ºC.

No sábado, o sistema de alta pressão atmosférico começa a se afastar da região Central e dá lugar a novas áreas de instabilidade. De acordo com a Somar Meteorologia, a instabilidade é devido um sistema de baixa pressão atmosférica entre o Paraguai e a Argentina e a circulação do ventos no sentido anti-horário no alto da atmosfera, conhecidos como Alta da Bolívia.

No dia, o céu deve ficar fechado e ter pancadas de chuvas durante a tarde. A mínima deve ser de 21ºC e a máxima de 30ºC.

A instabilidade segue afetando Santa Maria no domingo. De acordo com a Somar Meteorologia, uma área de baixa pressão atmosférica na Argentina e a umidade que vem da Amazônia causam pancadas de chuva em toda a região central. Os acumulados de chuvas devem se intensificar. As temperaturas devem variar entre 22ºC e 29ºC.

Na próxima semana, a instabilidade segue afetando a região. De acordo com a Somar Meteorologia, as chuvas devem ocorrem de forma isolada e no período da tarde. Há risco para eventuais quedas de granizo isoladas e rajadas de vento. Mesmo com bastante nebulosidade a temperaturas voltam a subir e a máxima deve alcançar 30ºC, pela tarde.