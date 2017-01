Tempo aberto e calor nesta quinta-feira em Santa Maria

Sol forte 19/01/2017 | 09h44 Atualizada em

O céu deve fica aberto e com predomínio de sol nesta quinta-feira em Santa Maria. De acordo com a Somar Meteorologia, o tempo estável permanece devido ao sistema de alta pressão atmosférica que inibe a formação de nuvens de chuva.

Durante a tarde, as temperatura entram em elevação e devem atingir máxima de 31ºC, o que torna a umidade relativa do ar baixa, para cerca de 30%.



Na sexta-feira o tempo segue estável e com calor. De acordo com a Somar Meteorologia, a manhã deve começar com temperatura mais baixas em relação ao dia anterior, e, à tarde, as máximas se elevam. A umidade do ar continua abaixo dos 30%. Em Santa Maria a mínima esperada para o dia é de 17ºC e a máxima é de 31ºC.