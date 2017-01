Tem buraco na sua rua? O lixeiro não passou? A luz do poste apagou? Saiba a quem pedir ajuda

Santa Maria 10/01/2017 | 07h30 Atualizada em

A gestão de Jorge Pozzobom (PSDB)à frente da Santa Maria trouxe, além da redução de pastas e no número de CCs, mudança nos endereços de algumas secretarias, inclusive do próprio gabinete do chefe do Executivo.



Já no dia 2 de janeiro, Pozzobom transferiu sua sede, que, na gestão de Cezar Schirmer (PMDB) e Farret (sem partido) funcionou no prédio da SUCV, para o Centro Administrativo, na Rua Venâncio Aires. Assim como o gabinete, a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, a de Educação e a de Mobilidade Urbana também estão em novos endereço.

Além da alteração de locais, na reforma administrativa de Pozzobom, houve também a aglutinação de pastas, o que faz com que uma secretaria agora passe a administrar mais de um serviço.

Para orientar a comunidade, que precisa diariamente resolver situações que envolvem serviços da prefeitura, trouxemos um ¿tira-dúvidas¿ com a indicação de qual secretaria ou superintendência o morador deve buscar ajuda para solucionar seu problema. Veja abaixo

Para falar com as secretarias:

Cultura, Esporte e Lazer

– Telefone – (55) 3217-2395 e (55) 3221-8700

– Endereço – SUCV



Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação

– Telefone – (55) 3921-7098 e (55) 3921-7101

– Endereço – Rua Venâncio Aires, 2.277, 4º andar



Desenvolvimento Rural

– Telefones: Geral (55) 3221-8585 e Defesa Sanitária (55) 3217-7759

– Endereço: Avenida Medianeira, 141



Desenvolvimento Social

– Telefones – (55) 3221-9772 e (55) 3221-7289

– Endereço – Rua Pinheiro Machado, 2.553



Educação

– Telefone provisório – (55) 3921-7011

– Endereço – Edifício João Fontoura Borges (SUCV)



Estruturação e Regulação Urbana

– Telefone – (55) 3921-7068, 7044 e 7171

– Endereço – Rua Venâncio Aires, 2.277, 5º andar



Finanças

– Telefone – (55) 3921-7075

– Endereço – Rua Venâncio Aires, 2.277, 2º andar



Gestão e Modernização Administrativa

– Telefone – (55) 3921-7013

– Endereço – Rua Venâncio Aires, 2.277, 3º andar



Infraestrutura e Serviços

– Telefones – (55) 3921-7200

– Endereço – Avenida Medianeira, 179



Meio Ambiente

– Telefone – (55) 3921-7138

– Endereço – Rua Venâncio Aires, 2.277, 4º andar



Mobilidade Urbana

– Geral – (55) 3921-7086

– GMT – (55) 3921-7091

– Transporte, Zona Azul e Equipe de Apoio Técnico – (55) 3921-7086

– Guarda Municipal – (55) 3921-7297

– Endereço – Rua Doutor Pantaleão, 365



Saúde

– Telefone – (55) 3921-7228

– Endereço – Avenida Medianeira, 355