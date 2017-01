Susepe abre 720 vagas em concurso

Segurança 16/01/2017 | 21h15 Atualizada em

Foi publicado nesta segunda-feira, no Diário Oficial do Estado (DOE), o edital de concurso público para contratação de servidores que farão parte do quadro funcional da Superintendência de Serviços Penitenciários (Susepe). São 720 vagas para cargos com salários que variam de R$ 3.483,63 até R$ 4.317,87.

Há 143 vagas de emprego e 59 de estágios em Santa Maria para esta semana



Conforme a Fundação La Salle, responsável pela realização do concurso, são 620 para o cargo de agente penitenciário e 100 para agente administrativo. Os aprovados devem trabalhar no Complexo Prisional de Canoas e Guaíba, que devem entrar em funcionamento este ano. O projeto faz parte da segunda fase do Plano Estadual de Segurança Pública.

Será possível se inscrever a partir da próxima quarta-feira por meio deste site. A taxa é de R$ 171,15 se for paga até 31 de janeiro. O valor sobe para R$ 182,41 para quem pagar depois. A data limite para realização das inscrições é 9 de fevereiro.



Veja onde é mais barato estacionar no centro de Santa Maria



As provas estão previstas para abril. Elas serão compostas por 80 questões de legislação aplicada, língua portuguesa, informática, raciocínio lógico e conhecimentos gerais. Também haverá teste de aptidão física. O edital está disponível no site da Fundação La Salle.