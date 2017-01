Surdos implantados estão se conectando em rede social

Tecnologia 21/01/2017 | 08h30 Atualizada em

Transformar o que, para muitos, é uma experiência solitária em conexão com as pessoas motivou a escritora santa-mariense Paula Pfeifer e o marido, Luciano Moreira, a criar uma espécie de mapa-múndi digital, capaz de conectar surdos que fizeram implante coclear e passaram a ouvir. Desde setembro do ano passado, a CI World Map – rede social, que tem versões em inglês, espanhol e português –, já reúne mil usuários de diversos países.

Paula, também implantada, é uma blogueira e escritora conhecida pelo livro Crônicas sobre a Surdez. Moreira é otorrinolaringologista especializado em surdez. Juntos, eles mantêm uma clínica de reabilitação auditiva e implante coclear no Rio de Janeiro. No convívio diário com pacientes, o casal enxergou a necessidade de aproximar inquietações, tirar dúvidas e compartilhar vivências:

– O mais bacana, ao olhar para o mapa, é constatar que, com a tecnologia disponível hoje, a surdez não é mais sinônimo de silêncio e de segregação. Eu sou uma surda profunda que ouve o mundo através de dois implantes cocleares, tecnologia maravilhosa que me permitiu voltar a falar ao telefone após 15 anos sem conseguir e a ouvir as vozes das pessoas, a música, o mar e o vento. O número de surdos implantados cresce a cada dia. As pessoas querem ouvir – diz Paula.

"Fiquei muito emocionada", diz cliente surda do 1º restaurante com cardápio em Libras de Santa Maria



Segundo a escritora, o nome da rede social foi escolhido para que os usuários de implante coclear a encontrassem facilmente no Google. Pessoas do mundo inteiro já estão lá como: Nova Zelândia, Austrália, Malásia, China, Rússia, Hawai, Nicarágua, Equador, Kuwait, Uzbequistão, Japão, Noruega e até das remotas Ilhas Maurício. Mas o Brasil, por enquanto, é o recordista de usuários conectados, com cerca de 60% do total.

Segundo o otorrino Luciano Moreira, o implante coclear – que caminha rumo ao primeiro milhão de usuários no mundo _ é usado para recuperar a função auditiva em casos de surdez severa ou profunda. Em uma cirurgia, o aparelho inserido dentro da cóclea (estrutura do ouvido interno), para levar estímulos elétricos codificados ao nervo auditivo. Por isso, é conhecido como ¿ouvido biônico¿. No Brasil, a cirurgia é oferecida pelo Sistema Público de Saúde (SUS).



Surdos fazem protesto contra filmes sem legenda em Santa Maria



Paula e Moreira trabalham para que CI World Map seja difundido. A ideia é mostrar que a perda auditiva é comum, ajudar aos usuários de implante coclear a quebrar as barreiras geográficas, fazer com que o maior número de pessoas conheça e promova a reabilitação auditiva através da tecnologia do implante, além de promover a saúde. Em breve, a rede social deve agregar outros profissionais.

– Disponibilizaremos um mapa de profissionais para quem está buscando implante: cirurgiões, fonoaudiólogos reabilitadores, centros do SUS, clínicas privadas e assistência técnica. Nosso objetivo é que ele se torne referência para implantados no mundo – diz o médico.