Sete municípios da região vão receber ambulâncias para Samu

Nove municípios da região estão na lista das cidades gaúchas que vão receber do governo federal novas ambulâncias para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Agudo, Jaguari, Júlio de Castilhos, Restinga Seca, Santiago, São Francisco de Assis, São Pedro do Sul, São Sepé e Tupanciretã estão entre as 61 contempladas no Estado.

Conforme o secretário estadual de Saúde, João Gabbardo dos Reis, Porto Alegre, Bento Gonçalves, Carazinho, Lajeado, Novo Hamburgo, Palmeira das Missões e Taquari receberão UTIs móveis. Os demais municípios receberão unidades básicas, dentro de um programa do Ministério da Saúde.

– A cada 200 mil quilômetros rodados ou três anos de uso, as prefeituras podem solicitar ao Ministério da Saúde a renovação dos veículos. Com a reposição, as unidades antigas deixam de ser usadas no Samu e podem ser utilizadas nos municípios em outras atividades – explica Gabbardo.

Atualmente, segundo o secretário, o Rio Grande do Sul dispõe de 38 UTIs móveis, 187 unidades básicas, 18 motolâncias e 10 carros de intervenção rápida. A frota cobre 90% da população do Estado.

As ambulâncias serão entregues a prefeitos gaúchos, pelo presidente Michel Temer, na próxima segunda-feira. A solenidade de entrega será às 10h30min, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Além de Temer, os ministros Ricardo Barros (Saúde), Eliseu Padilha (Casa Civil) e Osmar Terra (Desenvolvimento Social) e o governador José Ivo Sartori estarão na entrega.