Secretário municipal de Capão de Cipó e sua mulher são encontrados mortos

Morte 11/01/2017 | 09h31 Atualizada em

O atual secretário municipal de Agricultura de Capão do Cipó,Alacir Dessoe,63 anos,e a mulher dele, Araci Bernardete Dessoe, 58, foram encontrados mortos pela Polícia Civil na manhã de terça-feira.



O casal estava desaparecido desde domingo, quando amigos notaram o sumiço. Os corpos estavam em um matagal do município.Embora nenhuma hipótese seja descartada, as primeiras investigações indicam que o crime pode ter sido um latrocínio(roubo seguido de morte).



O delegado regional Charles Dias do Nascimento afirma que o carro do casal, um Prisma branco, não foi localizado. Na residência da família, marcas de sangue foram vistas em colchões e pelo chão.



Dessoe foi vereador e presidente da Câmara. Capão do Cipó é município vizinho de Santiago e tem cerca de 3 mil habitantes.



A Delegada Débora Potolsi, da Polícia Civil de Santiago comanda as investigações.

– Trabalhamos com dois suspeitos e pretendemos, até o final da semana, quando voltarmos a ter um maior efetivo no batalhão, efetuar os mandatos de prisão preventiva – disse a delegada.

Informações: Rádio Gaúcha