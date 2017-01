Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos recebe 43 protocolos por dia

Obras 09/01/2017 | 12h45 Atualizada em

Nos últimos dias, o Diário tem recebido uma demanda grande de queixas de leitores reclamando das condições intransitáveis das vias, em diferentes pontos da cidade. Entre as queixas, os buracos da Rua José Barin, próximo ao Círculo Militar, no bairro Caturrita, na região norte da cidade, e na Rua Antônio Gonçalves do Amaral, em Camobi, na zona leste.

Problemas que têm como endereço a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (antiga Obras), que está sendo tocada pelo secretário-adjunto, o coronel da reserva Eduardo Leitão Crisóstomo, já que o titular, o coronel Paulo Roberto de Almeida Rosa, assume o cargo a partir de fevereiro, após deixar as atividades junto à 3ª Divisão de Exército (DE).



Crisóstomo, que traz no currículo experiências como secretário de Obras em Caçapava do Sul e na atividade em batalhões de engenharia do Exército (ajudou na construção de pontes e estradas no Norte e Nordeste do país), afirmou que está atacando os problemas mais urgentes desde que assumiu a pasta, há uma semana. Segundo ele, em média, são protocolados 43 pedidos de consertos ou outras demandas por dia (a maioria relacionada à função da secretaria), e apenas três são solucionados no dia.



– Estamos fazendo uma avaliação de todos os protocolos, são milhares, para atender os pedidos. Envolvem planejamento e um plano de ação emergencial que queremos ter em até duas semanas. Estamos apagando incêndio para atender o máximo possível as emergências, mas a estrutura da secretaria também é cheia de carências – explica Crisóstomo, que também foi candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada pelo vereador Werner Rempel (PPL).



O secretário pediu duas semanas para dizer como será o plano. Então, vamos acompanhar e registrar os próximos passos.



Situação precária da secretaria



Na última semana, o secretário-ajunto de Infraestrutura e Serviços Públicos informou que trabalhou a portas fechadas. Ele conheceu e conversou individualmente com os 138 funcionários da pasta. Nove funcionários foram nomeados para integrar a equipe que fará a auditória patrimonial da secretaria e que deve concluir o trabalho em até 30 dias. Hoje, para trabalhar nos problemas de infraestrutura da cidade, há:



– 2 motoniveladores

– 3 retroescavadeiras

– 6 caminhões (necessitando de troca de pneus urgente)

– 2 equipes para trabalhar em bueiros