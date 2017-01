Se for condenado, Ariosto pode pegar até 150 anos de prisão

Chacina em Pinhal Grande 18/01/2017 | 18h44 Atualizada em

Após o juiz Marco Luciano Wachter acatar a denúncia do Ministério Público de Júlio de Castilhos contra Ariosto da Rosa, por estupro e quatro homicídios, dois deles quadruplamente qualificados, um triplamente e outro duplamente, o processo contra o autor da chacina em Pinhal Grande começa de fato. Além dele, a então companheira do agora réu, Gislaine Moraes de Salles, mãe de Bianca Moraes de Salles, 16 anos, a primeira vítima de Ariosto, também foi denunciada. Ela responderá por estupro e por homicídio triplamente qualificado, sendo as mesmas qualificadoras impostas a Ariosto pela morte da enteada, exceto pelo motivo torpe.

Quem assinou a denúncia foi o promotor Theodoro Silveira – ele estava afastado após ter se envolvido em um episódio polêmico durante uma audiência, na qual ele ofendeu uma adolescente vítima de estupro. Na peça acusatória, o promotor justifica os motivos pelos quais também denuncia a mãe de Bianca, seguindo o indiciamento da Polícia Civil:

"Mesmo tendo conhecimento das reclamações da vítima sobre violência sexual perpetrada por seu padrasto e dos fundados indícios de que este iria matá-la e estuprá-la, a denunciada não impediu o contato de ambos, deixando que a adolescente fosse e ficasse sozinha com ele... A denunciada omitiu-se dolosamente, na forma eventual, já que se mostrou indiferente ao que fosse acontecer com a vítima, mesmo que ficasse sozinha com seu possível molestador sexual e assassino".

Como os homicídios possuem qualificadoras, a pena prevista para cada um dos quatro vai de 12 a 30 anos de prisão. Esse é o mesmo tempo que pode ser condenado pelo estupro. Com isso, Ariosto pode pegar até 150 anos de prisão, e a ex-mulher, até 60. Mesmo assim, a legislação brasileira não permite que uma pessoa fique na prisão por mais de 30 anos.

O advogado Daniel Tonetto vai atuar na assistência de acusação representando as famílias de Iran, Alex e Afonso. Ele diz que "confia na condenação de Ariosto, para que ele passe as próximas décadas na cadeia".

Confira as qualificadoras pelas quais os réus responderão:

As qualificadoras pela morte de Bianca Moraes de Salles, 16 anos:



- Motivo torpe: O acusado alegou que a vítima teria de pagar por, segundo ele, estar mentindo sobre os abusos que sofria

- Recurso que impossibilitou a defesa da vítima: Já que Bianca estava sob domínio dele, recém havia sido estuprada e não podia esboçar qualquer reação

- Assegurar a ocultação de outro crime: O réu matou a vítima para tentar acobertar o crime de estupro

- Feminicídio: Cometido contra a enteada em circunstâncias que denotam violência doméstica e familiar

As qualificadoras pela morte de Iran Gonçalves dos Santos, 10 anos



- Motivo torpe: Porque Ariosto quis atingir os pais da vítima, com os quais ele tinha um desentendimento por divisões de terras

- Motivo fútil: Por conta de o menino não ter respondido imediatamente se o seu pai havia retirado os bois da sua propriedade

- Emboscada: O réu aguardou a aproximação da vítima escondido em um mato e surpreendeu o menino, não dando-lhe nenhuma chance de reação defensiva

- Recurso que impossibilitou a defesa da vítima: Ariosto deitou a vítima no chão e disparou contra sua cabeça, impedindo qualquer chance de defesa

As qualificadoras pela morte de Alex Cardoso Leal, 17 anos



- Motivo torpe: O denunciado queria atingir os pais de Alex, com quem tinha desavença por conta de uma plantação de milho

- Motivo fútil: Porque os pais da vítima teriam colocado veneno em uma lavoura, o que acabou atingindo alguns pés de milho de Ariosto

- Recurso que impossibilitou a defesa da vítima: Já que Alex estava indo para a escola quando foi atropelado de surpresa e, depois, executado com um tiro na cabeça, sem nenhuma chance de defesa

As qualificadoras pela morte de Afonso Gonçalves, 60 anos



- Motivo fútil: Apenas porque, há anos, a vítima teria causado um dano em uma mesa de sinuca de Ariosto

- Recurso que impossibilitou a defesa da vítima: A vítima estava tratando os porcos quando foi atacada de surpresa, sem nenhuma chance de reagir