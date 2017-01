Santa Maria tem mais de um incêndio por dia no período do verão

Segurança 12/01/2017 | 08h30 Atualizada em

Um dos efeitos menos desejáveis do verão é o aumento no número de incêndios. Segundo o comandante do 4º Comando Regional de Bombeiros (4º CRB), major Claudio Ricardo Pereira, desde o começo da estação, foram atendidas 28 ocorrências desse tipo em Santa Maria.



Significa dizer que a cidade tem mais de um incêndio por dia.Só no último fim de semana, foram duas ocorrências – uma delas com vítima. Dione Cesar Costa, 30 anos, morreu na madrugada de sábado, após sua casa ser destruída pelas chamas.As causas de ambos os incêndios ainda não foram apuradas, mas os bombeiros alertam que alguns episódios desse tipo podem ter origem na negligência humana. Uma panela esquecida no fogo ou mesmo um ferro elétrico deixado na tomada podem começar uma tragédia.



– O aumento se dá, basicamente, devido à demanda de energia elétrica. Por consequência, há uma sobrecarga por conta da quantidade de equipamentos elétricos ligados. Muitas vezes, a rede é precária e, com isso, há um superaquecimento das instalações (que pode causar curto-circuitos) – explica Pereira. Também são mais números os casos de fogo em mata e campo. As altas temperaturas ressecam a vegetação. Isso, aliados ao descuido e à imprudência humanas, contribuem para surgimento de uma centelha que pode gerar um incêndio



A boa notícia é que, em relação ao mesmo período do ano passado, o número de incêndios caiu: entre 21 de dezembro de 2015 e 10 janeiro de 2016, o Corpo de Bombeiros atendeu a 36 ocorrências. Ainda assim, o Diário solicitou à corporação algumas dicas de segurança para que cada cidadão possa ajudar a prevenir esses acidentes.



Confira alguns cuidados do dia a dia que podem evitar incêndios. E, em caso de emergência, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado pelo número 193.



Gás de cozinha

- Inspecione a válvula reguladora e a mangueira de gás, e substitua se estiver vazando ou com a data de validade vencida

- Ao usar o fogão, acenda primeiro o fósforo para depois liberar o gás



- Evite deixar a mangueira do gás em contato com a parede do forno. Isso pode causar vazamentos com risco de explosão e incêndios

- Ao sentir cheiro de gás, não ligue a luz nem acenda fósforos ou isqueiros. Abra as janelas para arejar o local



Líquidos inflamáveis

- Evite deixá-los perto de fontes de calor, como churrasqueira e fogão

- Use recipientes adequados e mantenha-os fora do alcance das crianças



Cigarros e velas

- Não deixe cinzeiros perto de móveis que facilitem a queda sobre o piso, carpetes ou cortinas que podem ocasionar a propagação do fogo

- Antes de esvaziar um cinzeiro no cesto do lixo, certifique-se de que os cigarros estejam apagados

- Evite deixar velas acesas em casa. Sempre use castiçal ou um prato embaixo dela



O que fazer em caso de emergência

- Disque 193

- Se possível, desligue o sistema elétrico e retire os ocupantes do lugar

- Afaste do foco do incêndio materiais que possam pegar fogo, como papel, madeira e tecido

- Mantenha a calma e deixe o local. Se for em prédio, prefira as escadas

- Caso haja fumaça no ambiente, rasteje para sair, pois a fumaça é quente e se acumula no teto

- Use lenço ou toalha molhada sobre o nariz e a boca

- Se estiver trancado, procure local mais frio, como janelas, para pedir socorro

- Chamas nas roupas podem ser combatidas com água, extintor ou cobertor