Santa Maria registrou 16.257 infrações de trânsito entre janeiro e novembro de 2016

07/01/2017 | 09h50

A Página 2 pediu um levantamento à prefeitura das infrações de trânsito no ano passado. Os dados de dezembro ainda não foram fechados.



A assessoria encaminhou, na sexta-feira, um relatório parcial. De janeiro a novembro de 2016, foram aplicadas 16.257 infrações na cidade. Isso representa 48 autuações por dia.



As principais ruas onde ocorreram as autuações foram na Venâncio Aires (1.136 multas) e José Bonifácio (1.088), seguidas pela Avenida Presidente Vargas e Rua Floriano Peixoto.



