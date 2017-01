Santa Maria já tem vacina contra HPV para meninos 

Saúde 05/01/2017 | 14h40 Atualizada em

Já estão disponíveis nos postos de saúde de Santa Maria as vacinas contra o HPV para meninos de 12 e 13 anos.



A imunização, gratuita, pode ser realizada nos horários de atendimento de cada unidade de saúde. Para receber a dose, o adolescente precisa apresentar um documento original com foto e, recomenda-se, a carteira de vacinação.



O medicamento é oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A faixa etária, de acordo com o Ministério da Saúde, será ampliada gradativamente até 2020, período em que serão incluídos meninos de 9 a 13 anos. A expectativa da pasta é imunizar mais de 3,6 milhões de meninos este ano, além de 99,5 mil crianças e jovens de 9 a 26 anos que vivem com HIV/Aids no Brasil. Serão adquiridas, ao todo, 6 milhões de doses, por R$ 288,4 milhões.



Até o ano passado, esta imunização era feita apenas em meninas. O Brasil é o primeiro país da América do Sul a oferecer a vacina contra o HPV para meninos em programas nacionais de imunizações.



A vacinação contra o vírus ocorrerá em duas doses, com seis meses de intervalo. O objetivo é protegê-los contra câncer de pênis, garganta, ânus e outras doenças que estão relacionadas ao HPV. A imunização nas meninas também contribui para a diminuição do câncer do útero e vulva das mulheres, pois diminuí a circulação do vírus na população.



No início de fevereiro, a Secretaria Municipal de Saúde deve vai divulgar dados completos de quantos adolescentes participaram deste primeiro mês de vacinação contra o HPV.