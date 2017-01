Carro 22/01/2017 | 14h15 Atualizada em

Em alusão ao Dia Nacional do Fusca, comemorado na última sexta-feira, o Royal Plaza, promove uma exposição com três modelos da relíquia no hall de entrada do shopping. As máquinas em amostra são dois modelos originais e um de competição, participante da Copa Fusca que já foi 10 vezes campeão gaúcho em sua categoria. A exposição fica até este domingo e pode ser conferida no horário de funcionamento do shopping, das 11h às 22h.