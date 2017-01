Retirada de decoração natalina está atrasada

É Dia de Reis 06/01/2017 | 07h31 Atualizada em

Tradicionalmente, os enfeites de Natal são retirados até o dia 6 de janeiro, o chamado Dia de Reis. Mas a decoração natalina que está nas ruas de Santa Maria e na Praça Saldanha Marinho ficarão em exposição por mais algum tempo.



A expectativa da antiga gestão municipal era que, até a virada do ano, a decoração natalina tivesse sido retirada. Porém, segundo Roselaine Dal Ponte, da equipe organizadora do Natal do Coração, o serviço foi adiado em função do recesso de Ano Novo. O trabalho, que envolve dois caminhões, uma Kombi e oito pessoas recomeçou no dia 2. E não tem data definida para terminar, em função da chuva.

– A pressa é grande, mas dependemos do tempo. Hoje (ontem) pela manhã, o pessoal trabalhou e finalizou a Avenida Rio Branco. Depois, vamos retirar da praça, do Calçadão e dos demais prédios – informou Roselaine.

A previsão inicial era de que a decoração fosse removida a partir de 10 de janeiro, mas foi antecipada depois que um enfeite caiu de um poste e atingiu uma adolescente, no dia 26 de dezembro.

Já os estandes e traileres de lanche instalados na Saldanha Marinho ficarão o local até dia 10.