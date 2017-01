Reservatório de água explode e fere duas pessoas em Santa Maria

Segurança 25/01/2017 | 13h51 Atualizada em

Dois funcionários de uma empresa de Santa Maria ficaram feridos na manhã desta quarta-feira após a explosão de um reservatório de água. De acordo com os bombeiros, a dupla manuseava o equipamento quando aconteceu o acidente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 8h30min para atender a ocorrência na empresa Intecsol, que fica na Avenida Pedro Cezar Saccol, dentro do Distrito Industrial (DI), na região oeste do município.

No local, encontrava-se os dois, um jovem de 23 anos e um homem de 30. Um deles havia sido ferido no rosto e o outro estava com o braço quebrado. Eles foram socorridos pela Unimed e pelo Serviço de Atendimento-Móvel de Urgência (Samu) e levados ao Hospital Universitário de Santa Maria (Husm).

Conforme os bombeiros, as duas vítimas não corriam risco de morte. A suspeita é de que o acidente tenha acontecido devido ao mau manuseio do cilindro.

A diretora da empresa, Odimara Lamb, relata que os dois estavam mexendo no reservatório – um boiler com capacidade para 500 litros – na bancada de testes. Ela acredita que a válvula de segurança não abriu e, devido a pressão, o equipamento explodiu. Ele deve passar por uma vistoria que confirmará o que de fato aconteceu.

Os dois funcionários são acompanhados no Husm por um profissional da segurança do trabalho que faz parte do quadro funcional da empresa. Eles estão em observação no hospital.