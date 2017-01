Relojoaria é arrombada no centro de Santa Maria

Criminalidade 15/01/2017 | 13h36 Atualizada em

A Relojoaria Gaiger, que fica na Rua do Acampamento, no centro de Santa Maria, foi arrombada no começo da manhã deste domingo, por volta das 6h. Conforme informações da Brigada Militar (BM), os criminosos fizeram um buraco na parede da loja para ingressar no local.

Ainda conforme a ocorrência, o teto de gesso da loja foi quebrado. Os bandidos, ao que tudo indica, devem ter ingressado pelo pátio de um estacionamento, que fica nos fundos da relojoaria. A polícia ainda não tem suspeitos quanto a autoria do arrombamento. O aparelho de monitoramento da loja foi levado pelos bandidos.