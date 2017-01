Redução no número de subprefeitos é criticada por moradores dos distritos de Santa Maria

Administração 07/01/2017 | 09h06 Atualizada em

A prefeitura de Santa Maria anunciou que vai reorganizar a gestão das subprefeituras dos distritos de Santa Maria. A ideia é que três pessoas coordenem os nove distritos. As nomeações devem ocorrer nos próximos dias. Cada subprefeito vai contar com nove assessores regionais, que vão receber as demandas de cada localidade. Serviços como correio, escolas e postos de saúde permanecerão sendo prestados e não sofrerão restrições.

Apesar das garantias do Executivo, a medida é vista com reservas por muitos moradores.

– Se uma pessoa que conhece o lugar, como é o caso do (subprefeito) Júlio Toniolo, não consegue dar conta, imagina uma só para cuidar de três? – questiona a professora Marsisa Rossi, 53 anos, do distrito de São Valentim.

O próximo gestor de São Valentim também terá de trabalhar por Boca do Monte e Passo do Verde. Juntos, os três distritos totalizam uma área de 573 km².

– É uma área muito grande e com muitos problemas – afirma o aposentado José Anselmo Cezar Silveira, 80 anos.

Silveira mora há mais de meio século no Passo do Verde, junto da esposa Marilene, 73. Ele afirma que as estradas que cortam a região sempre foram problemáticas, e essa é uma das principais demandas da comunidade.

– O Beto Rocha sempre fez o possível, mas não foi suficiente. Não sei como vai ser agora – diz sobre o ex-subprefeito.

As chuvas dos últimos dias transformaram a estrada de chão batido, que passa em frente a casa do aposentado, em um lamaçal ladeado por duas profundas valetas. Sem obter uma resposta da prefeitura sobre uma solução para o problema, o idoso arregaçou as mangas: comprou, com recursos próprios, três cargas de tijolos e, com a ajuda de familiares e de um trator, foi tentar nivelar a via. A continuidade da chuva, porém, estragou seus planos. A rua ficou praticamente intransitável, o que fez com que precisasse sair de casa e vir para a zona urbana, para que não ficasse ilhado.



O vereador Luciano Guerra (PT), morador e ex-subprefeito do distrito de Palma, é um crítico ferrenho ao plano do Executivo dentro do Legislativo. Ele entende que os distritos perdem ¿uma referência importante no momento em que mais precisam¿, pois ¿estão abandonados pelo poder público¿.

– O subprefeito é um porta-voz da comunidade e não do prefeito – disse em nota à imprensa.

O vereador afirma que todo empenho para enxugar os gastos públicos é válido, ¿porém não se pode deixar de fazer o essencial¿. Ele lembra que a extensão territorial do interior do município ¿é muito grande¿ e que ¿três subprefeitos são muito pouco¿.

Já o secretário de Desenvolvimento Rural, Rodrigo Menna Barreto, diz que a medida foi tomada para ampliar as políticas do interior, melhorar a prestação dos serviços e a estrutura dos serviços, além de conter gastos, o que torna viável a proposta. Ele explica que os subprefeitos não serão ¿apenas repassadores de problemas¿, mas que vão participar dentro da secretaria, quando não estiverem nos distritos, no planejamento de ações para as suas regiões.



Divisão por região



– Sul – Santa Flora, Pains e Passo do Verde

– Oeste – São Valentim, Boca do Monte e Santo Antão

– Leste – Arroio Grande, Palma e Arroio do Só