Quarteto assalta motorista, cobrador e passageiros de ônibus em Santa Maria

Arrastão 31/01/2017 | 18h01 Atualizada em

Os passageiros, motorista e cobrador de um ônibus interurbano de Santa Maria passaram por momentos de tensão na noite desta segunda-feira. O veículo foi alvo de quatro assaltantes que, se passando por usuários do transporte público, pararam o coletivo para assaltar.

O caso aconteceu por volta das 23h, na BR-287, a Faixa Nova de Camobi, próximo ao Cassino dos Oficiais da Aeronáutica (Casusa). Os criminoso estavam em um ponto, e deram sinal para que o motorista parasse para eles embarcarem. Ao subir no ônibus, armados com facas, os quatro renderam o condutor, o cobrador e oito passageiros, e roubaram seus pertences e o dinheiro do caixa.

Antes de fugir, os criminoso ainda pegaram a chave do ônibus. Ninguém ficou ferido. A Brigada Militar foi até o local, fez buscas pelos suspeitos, mas não foi possível localizar nenhum deles.

A 4ª Delegacia da Polícia Civil vai investigar o caso.