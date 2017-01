Quadrilha suspeita de traficar droga da Fronteira para o Centro do RS é desarticulada em Santa Maria

Investigação 18/01/2017 | 10h53 Atualizada em

A Polícia Civil desarticulou uma quadrilha suspeita de traficar droga da Fronteira para a Região Central do Rio Grande do Sul, na noite de terça-feira, em Santa Maria.

De acordo com o delegado Sandro Meinerz, titular da Delegacia Especializada de Furtos, Roubos, Entorpecentes e Capturas (Defrec), onze policiais civis montaram uma barreira na BR-287, próxima do acesso à Universidade Luterana do Brasil (Ulbra). Havia uma informação de que os suspeitos tinham saído de Santiago com a droga com destino a Santa Maria.

Por volta das 22h30min, o veículo onde eles estavam foi abordado. Havia três pessoas dentro: dois homens de 30 e 31 anos, e um adolescente de 17. Dentro do porta-malas do automóvel, modelo Corsan, estavam 42 tijolos de maconha, num total de 35 quilos. Eles não reagiram à abordagem e receberam voz de prisão.

O delegado Meinerz relata que a suspeita é que a droga tenha vindo da Fronteira com a Argentina, e a quadrilha – que deve ter mais integrantes – utilizava uma nova rota para o transporte da droga.

– Era uma rota já estabelecida, que vinha sendo utilizada já há algum tempo. Chama a atenção que geralmente a droga que vem para Santa Maria parte da região nordeste do Estado ou do Paraguai. Foge do usual ela ter vindo da fronteira com a Argentina – explica.

A investigação da Polícia Civil corre há pelo menos 30 dias. Os agentes têm convicção de que o motorista e o adolescente, naturais de Santiago, já tinham utilizado a mesma rota no início de dezembro.



O terceiro suspeito é natural de São Leopoldo. Todos permaneceram em silêncio durante depoimento. Os adultos devem ser indiciados por tráfico de drogas, associação criminosa e corrupção de menores. Foram levados para a Penitenciária Estadual de Santa Maria (Pesm). Já o adolescente vai responder em liberdade pelo ato infracional de tráfico de drogas e associação criminosa. Ele tem antecedentes por tráfico.

Participaram da Operação Chile policiais da Defrec, Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP) e 2ª Delegacia de Polícia (2ª DP).