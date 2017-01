Quadrilha assalta boate, amarra e espanca proprietário em Cruz Alta

Violência 06/01/2017 | 11h05 Atualizada em

Uma quadrilha de assaltantes invadiu uma boate na madrugada desta sexta-feira em Cruz Alta. O proprietário foi amarrado e espancado pelos criminosos.

De acordo com o relato dele à Brigada Militar (BM), cinco assaltantes invadiram o espaço, que fica na Rua Silveira Martins, bairro Bonini, por volta das 3h30min. Todos estavam armados.

Eles agrediram o proprietário com uma coronhada na cabeça, e o amarraram em seguida. Após, foi espancado pelos cinco com socos e pontapés. Eles fugiram com R$ 3 mil, joias, eletrodomésticos, celulares e um Fiat Siena.

A vítima foi socorrida pela BM e levada ao Hospital São Vicente de Paula. Ela não corre risco de vida. A BM não soube informar se havia mais pessoas na boate no momento do assalto.