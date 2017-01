Pró-Reitoria de Assuntos estudantis prevê melhorias na CEU 2

UFSM 20/01/2017 | 08h06 Atualizada em

Nesta quinta-feira, o Diário publicou reportagem sobre a insatisfação de alguns moradores da Casa do Estudante Universitário (CEU 2), no campus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), em relação a problemas estruturais em alguns blocos de apartamentos. Procurada pela repostagem na quarta-feira, a pró-reitora adjunta de Assuntos estudantis, Jane Dalla Corte, pediu prazo para explicar como são encaminhadas as solicitações dos moradores e suas soluções. Em e-mail enviado na quarta-feira, ela fez esclarecimentos.

No texto, diz que, como a Casa de Estudante já tem 48 anos, precisa frequentemente de reparos e reformas. ¿Nos últimos dois anos, já foram reformados três blocos: 11, 21 e 22. Essas reformas incluíram toda parte de alvenaria, elétrica e hidráulica, tendo um investimento de R$ 1,8 milhão.¿ Jane explica que há um cronograma de prioridades estabelecidas no início de cada ano, nas assembleias de moradores, mas que a manutenção geral dos prédios é realizada constantemente.

Foto: Manuela Balzan / agencia rbs

Segundo a pró-reitora, em 2016, foram feitos 1.682 reparos (elétricos, hidráulicos e de construção civil). Na rede elétrica externa, está previsto um investimento de R$ 1,5 milhão e, de acordo com a Pró-Reitoria de Infraestrutura (Proinfra), antigos transformadores estão sendo substituídos e a fiação, trocada.

A limpeza da área externa dos prédios e a falta de um Comitê Ambiental foram outras queixas citadas na reportagem. Segundo a pró-reitora, a higienização dos banheiros coletivos é feita duas vezes ao dia pela empresa Sulclean. Além disso, em época de férias, são feitos mutirões de limpeza. Já a coleta de lixo ocorre três vezes por semana. Sobre o Comitê Ambiental, ela diz que fuciona no bloco 11.¿O comitê faz a coleta de óleo, pilhas e lâmpadas entre os moradores e, além disso, está organizando a implantação de uma horta comunitária ainda esse ano¿, informa o texto. Moradores da Casa do Estudante dizem desconhecer esses serviços.

Jane ainda salienta a implantação do Setor de Acompanhamento à Moradia Estudantil (Same), que conta com um administrador, uma assistente social e auxiliar para serviços gerais. No quadro, como os alunos podem solicitar os serviços.