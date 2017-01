PRF apreende cerca de R$ 310 mil dentro de sacolas plásticas em Cruz Alta

Criminalidade 16/01/2017 | 09h47 Atualizada em

Cerca de 310 mil reais em espécie foram apreendidos na manhã deste domingo, na BR-158, em Cruz Alta.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um homem e um mulher foram abordados durante uma fiscalização de rotina após o Gol em que eles estavam ultrapassar em local proibido.



Quando os policiais se aproximaram, o motorista estava trocando de lugar com a passageira. Durante a revista no interior do veículo foram encontrados três sacolas plásticas com grande quantidade de dinheiro. Com o condutor também foi encontrada uma "bucha" de substância análoga a cocaína.

O motorista de 45 anos e a passageira de 35, que deram versões diferentes sobre a origem e o destino do dinheiro, foram conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil de Cruz Alta.