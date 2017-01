PRF apreende 30 litros de agrotóxicos contrabandeados em Rosário do Sul

Região Central 10/01/2017 | 15h22 Atualizada em

A PRF apreendeu cerca de 30 litros de agrotóxicos contrabandeados do Uruguai na tarde desta segunda-feira, na BR 158, em Rosário do Sul.



Alunos são impedidos de se matricular após reclamação em rede social em Santa Maria



Durante as atividades de fiscalização, a equipe policial abordou um veículo Meriva com três ocupantes que transitava pela BR 158. Ao vistoriar o interior do veículo os policiais encontraram cerca de 30 litros de inseticidas de uso agrícola contrabandeados do Uruguai.

O condutor do veículo assumiu a propriedade dos defensivos e afirmou, inclusive, já ter sido preso anteriormente pelo mesmo crime. O valor pago pelo agrotóxico no Uruguai teria sido R$ 400 por litro. No Brasil, o preço do litro pode chegar a R$ 1,2 mil.



Muro construído no meio da calçada intriga moradores em Santa Maria



O homem foi preso em flagrante e encaminhado, juntamente com a mercadoria, à Polícia Judiciária de Santana do Livramento para o registro da ocorrência.