Previsão indica temporais ao longo desta terça-feira em Santa Maria

A instabilidade ganha intensidade nesta terça-feira em Santa Maria. De acordo com a Somar Meteorologia, as chuvas são provocadas devido a um sistema de baixa pressão entre a Argentina e o Paraguai. O acumulado de água para o dia deve ser maior e há risco para rajadas fortes de ventos e potencial para eventuais quedas de granizo.

O tempo fechado e úmido apresenta uma leve queda nas temperaturas, o que torna a sensação agradável. Em Santa Maria, a terça deve ter pancadas de chuva e trovoadas. A máxima esperada é de 27ºC.

Segundo a Base Aérea, entre a noite de segunda e madrugada de terça, choveu 22,5 milímetros em Santa Maria.



Na quarta-feira, as chuvas ganham força na Região Central. De acordo com a Somar Meteorologia, os acumulados de água ficam ainda mais significativos. Em algumas regiões as chuvas vem em forma de pancadas, acompanhadas de rajadas de ventos.



O céu deve ficar fechado, mas as temperaturas tendem a cair. Em Santa Maria, a mínima esperada para o dia é de 22ºC e a máxima de 27ºC.

A quinta-feira deve ter tempo firme em todo o Estado. De acordo com a Somar Meteorologia, o dia deve ter predomínio do sol e as temperaturas voltam a se elevar. Na Região Central, o céu deve ficar aberto e com poucas nuvens. A mínima esperada, pela manhã, é de 19ºC e a máxima, pela tarde, é de 29ºC.