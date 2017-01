Previsão de tempo quente e sol forte para esta terça-feira em Santa Maria

Calor 03/01/2017 | 09h30 Atualizada em

A terça-feira deve ter tempo quente e céu aberto na Região Central. De acordo com a Somar Meteorologia o tempo deve permanecer firme até quarta. Em Santa Maria, as temperaturas devem ter mínima de 25ºC e máxima de 35ºC, pela tarde.



Na quarta-feira a instabilidades volta a afetar o Estado. De acordo com a Somar Meteorologia, há possibilidade de temporais com fortes chuvas, principalmente, na Região Sudoeste. As temperaturas devem seguir elevadas e a sensação de calor persiste. Os termômetros devem variar entre 24ºC e 33ºC.



A quinta-feira deve ser marcada por mais áreas de instabilidades. O dia deve ter pancadas isoladas de chuvas. Em Santa Maria a temperatura deve ter mínima de 19ºC e máxima de 29ºC.



A tendência é que o tempo volte a ficar estável na sexta-feira. O sol deve retornar com intensidade em todo o Rio Grande do Sul, mas a sensação é mais agradável. Os termômetros devem assinalar temperaturas de 17ºC e 27ºC.