Previsão de sol forte e calor nesta quarta- feira em Santa Maria

Abafamento 18/01/2017 | 09h30 Atualizada em

O tempo deve ficar firme e ter predomínio de sol em toda a Região Central. De acordo com a Somar Meteorologia, o avanço de uma área de alta pressão atmosférica ajuda a inibir a formação de nuvens de chuva. As temperaturas seguem elevadas e deve registrar máxima de 31ºC.

Confira as vagas de emprego disponíveis no Sine para esta quarta em Santa Maria



Na quinta-feira, o tempo segue estável. As temperaturas da manhã diminuem em relação ao dia anterior, mas a tarde as máximas seguem em elevação e faz calor. A Somar Meteorologia destaca que a umidade do ar pode ficar abaixo dos 30%, o que caracteriza estado de atenção.

Em Santa Maria, o dia deve ser ensolarado. As temperaturas devem assinalar mínima de 16ºC, pela manhã, e máxima de 29ºC, pela tarde.



7 dicas para aproveitar a quarta-feira em Santa Maria



Na sexta-feira o sol segue atuando no Estado. Na Região Central o dia deve registrar temperaturas entre 15ºC e 29ºC. Embora as temperaturas não sejam elevadas, a sensação deve ser de abafamento.

No final de semana o calor se acentua em Santa Maria. No sábado e domingo, a tendência é de tempo firme e ensolarado. As máximas devem alcançar 31ºC e 32ºC, respectivamente. A chuva só deve retornar ao Estado na metade da próxima semana.