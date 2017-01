Presos mais dois suspeitos de envolvimento no assassinato de PM em São Gabriel

Investigação 23/01/2017 | 10h05 Atualizada em

A Polícia Civil prendeu preventivamente, entre a última sexta-feira e sábado, mais dois suspeitos de envolvimento no assassinato do policial militar (PM) Bento Júnior Teixeira Borges, 36 anos, morto a facadas depois que tentou intervir em uma briga generalizada entre gangues no dia 25 de dezembro de 2016, em um posto de combustíveis de São Gabriel.

De acordo com o delegado José Bastos, titular da delegacia em São Gabriel e responsável pela investigação, eles têm 19 e 26 anos. O mais novo foi preso na sexta, e o mais velho no sábado.

– Os dois levaram mais tempo para serem identificados, por isso as prisões não aconteceram junto das outras três. Já são 19 pessoas apreendidas ou presas. Agora, damos o caso como encerrado – conclui o delegado Bastos.

Oito dos adolescentes estão internados no Centro de Atendimento Socioeducativo de Santa Maria (Case), além de uma que está na Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fase) de Porto Alegre. Nove adultos estão na Penitenciária Estadual de São Gabriel e um está no Presídio Central de Porto Alegre.

Um dos 19 indiciados ou responsabilizados foi preso em Canoas no último dia 31. No mesmo dia, foram presas mais cinco pessoas – quatro delas em São Gabriel e uma em São Sepé. Sete adolescentes foram apreendidos no dia do crime, bem como dois adultos.

Os inquéritos já foram remetidos ao Ministério Público (MP) que, se concordar com a conclusão da Polícia Civil, oferecerá denúncia à Justiça. A partir desse ponto, o processo começa a tramitar, resultando no julgamento dos suspeitos.