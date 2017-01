Preso suspeito de ter matado homem com 16 facadas em Santa Maria

53º homicídio 26/01/2017 | 14h33 Atualizada em

A Brigada Militar (BM) prendeu, na tarde de terça-feira, um dos suspeitos acusados pela morte de Luciano da Rosa, 30 anos, em 13 de novembro de 2016, na Vila Lídia, bairro Noal, na região centro-oeste de Santa Maria.

Jerison Patrick Ferreira de Castro, 21 anos, foi preso na Avenida Walter Jobim. Ele e o irmão, Maicon Cristiano Ferreira de Castro, 32, já haviam sido indiciados por homicídio triplamente qualificado. O mais velho, Maicon, foi preso em flagrante no dia do crime e está na Penitenciária Estadual de Santa Maria (Pesm) desde então.

Já o mais novo, Jerison, chegou a se apresentar na Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP) dois dias após o crime, alegando legítima defesa. Mas como já havia passado o período para o flagrante, ele não foi preso. Uma semana depois, a DPHPP concluiu o inquérito, e os irmãos suspeitos pela morte de Luciano foram indiciados. Ele estava foragido desde então.

O jovem foi indiciado por homicídio triplamente qualificado por motivo fútil, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

O caso

Luciano foi morto na frente da casa dos irmãos, na Rua H, por volta das 20h30min daquele dia. A vítima teria ido até o local, onde começou a brigar com os dois. Luciano foi atingido por 16 facadas. Maicon também ficou ferido, foi socorrido, levado ao Pronto-Atendimento do Patronato e, depois, preso em flagrante.

Jerison fugiu. Dois dias depois, ele se apresentou na DPHPP e alegou legítima defesa. Ele inocentou o irmão mais velho e disse que tudo começou por uma briga que ele, Jerison, teve com a vítima há cerca de um ano.

Conforme Jerison, Maicon tentou tirar a faca de Luciano quando foi atingido. Jerison, então, interveio, desarmou a vítima e desferiu os golpes. Na época, questionado sobre a quantidade de facadas pela reportagem do Diário no dia em que prestou depoimento, ele disse que "foi no calor do momento". Esse foi o 53º homicídio de 2016.