Preso suspeito de estuprar jovem grávida no centro de Santa Maria

Investigação 20/01/2017 | 11h28 Atualizada em

A Delegacia de Proteção à Mulher (Deam) prendeu preventivamente, na manhã desta sexta-feira, um homem de 44 anos suspeito de ter estuprado uma jovem grávida, de 23, no dia 8 de dezembro do ano passado no centro de Santa Maria.

A delegada Débora Dias, titular da Deam e responsável pela investigação, não entra em detalhes sobre como chegou ao suspeito, mas diz que ele foi localizado dentro da sua casa, que fica no bairro Passo D¿areia, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão.

O suspeito permaneceu em silêncio quando recebeu a voz de prisão. Na delegacia de polícia, ele foi reconhecido pela vítima, que já havia identificado ele por meio de fotografias. O suspeito também responde inquérito por estupro de vulnerável. Ele teria abusado sexualmente da filha da sua companheira, que também foi levada à delegacia para prestar depoimento.

– Na época, a menina tinha nove anos. Ela está sob a guarda da avó. A mãe foi chamada para prestar depoimento, pois na casa do suspeito foi encontrado o celular da vítima, que foi roubado no dia do estupro. Queremos saber se ela sabia da procedência do aparelho – explica a delegada Débora.

A delegada explica que ainda serão feitos exames antes da conclusão do inquérito.

– Ele deve ser indiciado pelos crimes de estupro e roubo – conta Débora.

A Deam também busca descobrir se o mesmo suspeito seria o responsável por uma tentativa de estupro que aconteceu na mesma rua poucos dias depois. A vítima será chamada para fazer o reconhecimento dele.

O crime

Uma guarnição do 2º Batalhão Ambiental da Brigada Militar (BM) estava em patrulhamento de rotina na Rua Barão do Triunfo, por volta das 9h do dia do crime, quando foi abordada pela vítima. Ela disse que havia sido estuprada.

Ela foi levada para atendimento ao Hospital Casa de Saúde, onde recebeu atendimento médico. No caminho para o hospital, ela contou aos policiais que estava na rua quando foi abordada por uma pessoa armada com uma faca. Rendida, foi obrigada a ir até uma casa abandonada, onde teria sofrido o abuso. O criminoso fugiu depois de ameaçá-la. Após, ela correu para a rua e pediu socorro.

No hospital, a BM recebeu a informação de que ela estaria grávida e a orientação de que ela fosse levada para o Hospital Universitário de Santa Maria (Husm), onde passaria por exame de corpo de delito e seria medicada.