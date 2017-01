Prefeitura vai recorrer de decisão do TJ que determina indenização para sobrevivente da tragédia

Caso Kiss 18/01/2017 | 20h39 Atualizada em

O prefeito Jorge Pozzobom (PSDB) afirmou, por meio da assessoria de imprensa, que recorrerá da decisão judicial que determina o pagamento de R$ 20 mil em indenização a uma sobrevivente do incêndio na boate Kiss. A dívida deve ser dividida com o governo do Estado, mas o chefe do Executivo informa que é uma obrigação recorrer, já que há recursos públicos envolvidos.

– Do ponto de vista jurídico, não há discussão: decisão transitada em julgado, cumpre-se. E, se for essa a determinação, nós não vamos nos omitir – disse o prefeito, destacando o esforço de sua gestão em estabelecer nova relação com a Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria (AVTSM), com a criação do Núcleo de Acolhimento.

À Justiça, a sobrevivente alegou ter passado por transtornos psicológicos e contratado um profissional para fazer terapia. Em primeira instância, a juíza Eloisa Helena de Hernandez isentou a prefeitura e o Estado de responsabilidade, determinando que os donos da casa noturna a indenizassem. Ela avaliou que, embora o poder público tenha se omitido ao permitir o funcionamento da boate sem atender às exigências de segurança, não havia relação direta entre a conduta das autoridades e a tragédia.

A advogada Bianca Ferrigolo, que representa a sobrevivente, recorreu ao Tribunal de Justiça (TJ), onde a decisão foi modificada. Os desembargadores entenderam que o incêndio só tomou grande proporção em razão de a casa noturna estar em pleno funcionamento, apesar de estar com a licença de operação vencida, e por utilizar em seu interior material proibido e extremamente tóxico. ¿(...), tal circunstância não exclui a responsabilidade do Município de Santa Maria e do Estado do Rio Grande do Sul, que tinham o dever de fiscalizar o estabelecimento¿, sustentou o desembargador Jorge Luiz Lopes do Canto em seu voto.



Para o presidente da AVTSM, Sergio Silva, a decisão abre um precedente ¿importantíssimo, já que há quatro pais sendo processados pelo Ministério Público Estadual, justamente por dizer que todos os envolvidos na tragédia devem ser responsabilizados¿.

– Dá uma sensação de alívio, de que podemos confiar na Justiça. É nem é pelo dinheiro, mas pela responsabilização dos envolvidos – diz Silva, lembrando que os promotores entraram com ações contra os familiares das vítimas por críticas feitas ao arquivamento do processo de improbidade de servidores públicos na tragédia.

Até o início da noite de quarta-feira, o Piratini não havia se manifestado sobre a possibilidade de recorrer da condenação ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).