Santa Maria 23/01/2017 | 21h41

A Vigilância em Saúde da prefeitura de Santa Maria esteve nesta segunda-feira no chafariz da Praça Saldanha Marinho e constatou que as larvas que estavam no local eram de mosquitos comuns.

A água foi retirada e o local limpo (foto acima), para evitar a proliferação de insetos. A coluna Página 2 de desta segunda-feira havia mostrado o problema.