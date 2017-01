Policial militar de Cruz Alta morre afogado em Salto do Jacuí

Fatalidade 08/01/2017 | 20h04 Atualizada em

A tarde de domingo foi trágica para a família de Erni Paulo Dill Quevedo, 63 anos, sargento da reserva da Brigada Militar de Cruz Alta. Ele morreu afogado enquanto se refrescava nas águas da barragem do Passo Real, no município de Salto do Jacuí, distante cerca de 75 quilômetros de Cruz Alta.

Conforme a Brigada Militar de Salto do Jacuí, populares acionaram a guarnição por volta das 14h30min, quando o policial aposentado teria desaparecido na água. Uma ambulância também foi chamada, mas, quando se deslocava para o local, encontrou um veículo que já levava a vítima até o hospital Aderbal Schneider. No entanto, Quevedo já chegou sem vida. Ele havia sido resgatado por outros banhistas que estavam no local, que não conta com salva-vidas.

Há a suspeita de que o policial possa ter sofrido uma congestão. O corpo dele foi encaminhado até o Posto Médico-Legal de Cruz Alta, onde passará por necropsia. Ainda não há definição sobre horários de velório e sepultamento. Quevedo trabalhava na portaria do Fórum de Cruz Alta.