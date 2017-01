Polícia prende suspeito de matar homem por disputa pelo tráfico de drogas em Santa Maria

Violência 17/01/2017 | 10h59 Atualizada em

A Policia Civil prendeu preventivamente, na manhã desta terça-feira, um jovem de 25 anos suspeito de ter assassinado a tiros Francisco Tiago Osório da Silveira, 34, em 14 de agosto de 2016, no bairro Carolina, região norte de Santa Maria. Ele foi localizado em uma residência na Vila Tereza, no Bairro das Indústrias, em Estrela.

De acordo com o delegado José Romaci Reis, titular da delegacia de Estrela, oito policiais montaram cerco em volta da casa por volta das 7h. Eles bateram na porta e anunciaram que se tratava da polícia. Como não houve resposta, a porta foi derrubada, e a equipe entrou na residência. O suspeito tentou fugir, mas foi imobilizado. Estavam na casa uma mulher, companheira dele, e duas crianças, sendo que uma era sua filha.

– A companheira dele disse que era mantida em cárcere. Sabemos que ele estava em Estrela há pelo menos um mês, então, ele não deixava ela sair de casa há pelo menos 30 dias. Além do indiciamento por homicídio, deve ser responsabilizado também por esse crime – afirma o delegado Reis.

Dentro da residência, também foram localizadas duas armas de fogo calibre 32 e 38 municiadas, além de maconha e crack, razão pela qual também deve ser indiciado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

De acordo com a Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP), o suspeito teria assassinado Silveira motivado por uma disputa por ponto de tráfico de drogas. A delegacia não entra em detalhes com relação às provas que fizeram com que a polícia chegasse ao suposto autor.

Ele será levado para a Penitenciária Estadual de Santa Maria (Pesm).

O crime

Silveira foi assassinado na Rua Tomás Antônio Gonzaga, local conhecido como Linha Velha da Fronteira. Uma moradora da região chamou o Corpo de Bombeiros depois que viu ele ser baleado no pátio da sua casa.

Quando os bombeiros chegaram ao local, Silveira já estava morto. Ele foi ferido com dois tiros no tórax e na mão esquerda.

Esse foi o 36º homicídio registrado ano passado em Santa Maria.