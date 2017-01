Polícia prende seis pessoas suspeitas de assalto em propriedade rural de Cruz Alta

Investigação 13/01/2017 | 16h29 Atualizada em

A Polícia Civil prendeu, preventivamente, seis pessoas suspeitas de integrar uma quadrilha que teria envolvimento em crimes contra propriedades rurais da região em Cruz Alta. As prisões aconteceram entre terça e quinta-feira desta semana.

De acordo com o delegado da 2ª Delegacia de Polícia (2ª DP), Rafael dos Santos, os seis teriam atacado uma propriedade na localidade de Passo Fundo em 14 de agosto de 2016. O grupo, armado com armas de fogo, teria rendido um casal de caseiros e trancado a mulher e a filha dela em um quarto. Um dos criminosos teria urinado sobre elas.

O homem teria sido obrigado a carregar dois caminhões – um que pertence a um dos suspeitos e outro do proprietário da fazenda – com soja. Eles fugiram com os dois caminhões e uma caminhonete S10 carregada com roupas, ferramentas e eletrodomésticos roubados.

No dia seguinte, a Brigada Militar (BM) encontrou e recuperou um dos caminhões. Ao longo de quatro meses de investigação, diversos objetos que teriam sido roubados foram recuperados. O delegado Santos não entra em detalhes sobre como a polícia chegou à autoria dos crimes.

Os suspeitos presos têm 24, 31, 35, 36, 56 e 40 anos. Todos foram levados para o Presídio Estadual de Cruz Alta.