Polícia prende mais dois por tráfico de drogas no Beco do Beijo

Policiais da 4ª Delegacia de Polícia Civil terminaram a terça-feira com quatro homens presos e dois adolescentes apreendidos. Pela parte da manhã dois jovens já haviam sido presos com crack, maconha e um revólver. Porém, à tarde, mais dois jovens, de 18 e 20 anos, foram presos, e dois adolescentes, de 12 e 14 anos, apreendidos.

A dupla da tarde tem ligação com os dois presos pela manhã. Eles seria responsáveis por guardar as drogas para os flagrados em primeiro lugar. Conforme o delegado Firmino, o grupo vinha sendo monitorado há pelo menos 15 dias. Os jovens de 18 e 20 anos foram flagrados quando tentavam sair do local.

Como eles havia, quase 600 gramas de maconha, fracionados em pequenos tijolos, cerca de 70 gramas de cocaína e 79 gramas de crack. Também foram apreendidos dois celulares e R$ 154 em dinheiro.

– É um trabalho árduo de investigação. A nossa busca por drogas e esses traficantes é contante. Para controlar os homicídios é preciso controlar o tráfico de drogas, já que os assassinatos e roubos são decorrentes disso – afirma Firmino.

Os dois presos foram encaminhados à Penitenciária Estadual de Santa Maria. Os adolescentes foram entregues aos pais.