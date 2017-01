Sumiço 04/01/2017 | 20h04 Atualizada em

A Polícia Civil de Júlio de Castilhos investiga o desaparecimento de um homem. Altamir Bueno Alves, 52 anos, está sumido desde a terça-feira.



Polícia indicia e responsabiliza 15 pessoas por morte de PM em São Gabriel



Colegas do estabelecimento comercial onde Alves trabalha como vendedor disseram que ele saiu do trabalho por volta das 15h. Ele teria recebido uma ligação e saiu com seu Renault Symbol, de cor prata, e não voltou mais.