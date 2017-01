Polícia indicia por latrocínio suspeitos de assassinar secretário e esposa em Capão do Cipó

Investigação 27/01/2017 | 15h47 Atualizada em

A Polícia Civil de Santiago indiciou por latrocínio (matar para roubar) duas pessoas suspeitas de assassinar o secretário de Agricultura de Capão do Cipó, Alacir Dessoe, 63 anos, e a esposa dele, Araci, 58, no início deste mês.

Os corpos das vítimas foram encontrados dia 11 de janeiro às margens de um açude dentro da propriedade do casal, que fica no interior de Capão do Cipó. Elas estavam desaparecidas desde o dia 8.

Secretário municipal de Capão de Cipó e sua mulher são encontrados mortos



No dia 13 de janeiro, os suspeitos, de 22 e 23 anos, foram presos temporariamente. De acordo com a delegada Débora Poltosi, a suspeita recaiu sobre o casal, pois os dois também tinham desaparecido naquele dia. Há cerca de quatro meses, eles moravam a menos de 50 metros da casa das vítimas. No local onde os corpos das vítimas foram localizados também foram encontrados um par de chinelos e uma boina, reconhecidas por testemunhas como sendo de um dos suspeitos.

Na busca por provas, os policiais encontraram um dos jovens em uma casa, que não teve o endereço revelado pela delegada. Ela foi levada até a delegacia e, enquanto prestava depoimento, foi pedida a prisão temporária dela, deferida pela Justiça. Mais tarde, uma denúncia dava conta de que o companheiro dela estava na mesma casa. A Brigada Militar (BM) foi ao local e fez a prisão dele, que já havia sido decretada. Os dois foram encaminhados para o Presídio Estadual de Santiago.

A motivação para o crime



Segundo a delegada Débora, durante o seu depoimento, um dos suspeitos explicou como teria acontecido o crime. Ele disse que pescava em um açude próximo da casa dele e da propriedade das vítimas. O secretário, que criava peixes no local, lhe repreendeu, já que não permitia a pesca no açude. O jovem, então, teria desferido um soco em Dessoe e, na sequência, lhe gravateado. O secretário teria morrido por asfixia. Os laudos da necropsia ainda são aguardados pela Polícia Civil.

Polícia prende casal suspeito de matar secretário e a mulher dele em Capão do Cipó



Como o marido estava demorando, a esposa dele teria ido até o local e acabou sendo morta pelo jovem da mesma maneira. O suspeito levou os dois corpos até próximo do açude, onde, na intenção de ocultar os cadáveres, lhes encobriu com a vegetação. Depois dos assassinatos, ele foi até a casa das vítimas e, com a ajuda da companheira, procurou por bens que poderiam ser roubados. Além de um carro, a dupla fugiu com dois celulares, um notebook e as carteiras com os documentos das vítimas.

Eles saíram da casa com o carro e foram até o bairro Irmã Dulce, em Santiago. Lá, Santos teria trocado um dos celulares por uma pedra de crack e negociado o veículo por R$ 50 e uma porção de maconha. O carro, segundo a delegada Débora, foi visto entrando em São Borja por volta da meia-noite de segunda-feira.