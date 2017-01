Polícia indicia e responsabiliza 15 pessoas por morte de PM em São Gabriel

Investigação 04/01/2017 | 12h07 Atualizada em

A Polícia Civil indiciou e responsabilizou 15 pessoas suspeitas de participação no assassinato do policial militar (PM) Bento Júnior Teixeira Borges, 36 anos, morto a facadas depois que tentou intervir em uma briga generalizada entre gangues no dia 25 de dezembro de 2015, em um posto de combustíveis de São Gabriel.



De acordo com o delegado José Bastos, titular da delegacia de polícia em São Gabriel e responsável pela investigação, oito adultos foram indiciados por homicídio qualificado por motivo torpe, forma que impossibilitou a defesa da vítima, meio cruel, crime contra agente de segurança, depredação de patrimônio mediante violência e corrupção de menores. Um deles ainda vai responder por receptação e porte ilegal de arma de fogo. Outro vai responder por lesão corporal majorada. Os adolescentes foram responsabilizados por homicídio e dano qualificados.

– Três adultos e dois adolescentes participaram de forma conclusiva na morte do policial, mas a participação de todos os 15, no nosso entendimento, foi o que definiu o resultado final. Os dois grupos de bairros discutiam e se agrediam. O policial tentou intervir e eles se uniram contra ele, que, por legítima defesa, matou um dos adolescentes. Se não houvesse esse contexto, talvez ele não tivesse sido morto – explica Bastos.



O delegado diz ainda que a investigação conseguiu apurar que o crime aconteceu por volta das 6h30min do dia de Natal. Borges estava à paisana e foi ao posto, na BR-290, depois que foi informado por um frentista sobre a briga que acontecia no estabelecimento. Quando tentou intervir, começou a ser agredido por parte do grupo, e o restante incentivou a violência. Apesar de estar à paisana, Borges estava armado, e atirou contra um deles, João Gabriel Ferraz da Silva, 16 anos, que morreu no local. O PM teve o veículo depredado pelo grupo e foi morto a facadas em seguida.

Um soldado da BM tentou ajudá-lo e acabou sendo esfaqueado no pescoço. Em depoimento à Polícia Civil, o soldado disse que se ficasse no local, teria de matar alguém ou seria morto, razão pela qual não prestou socorro ao colega.

Um dos indiciados teria furtado o revólver do policial e fugido em seguida. Ele foi preso em Canoas no último sábado. No mesmo dia, foram presas mais cinco pessoas – quatro delas em São Gabriel e uma em São Sepé. Sete adolescentes foram apreendidos no dia do crime, bem como dois adultos.

Seis dos adolescentes estão internados no Centro de Atendimento Socioeducativo de Santa Maria (Case), uma está na Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fase) de Porto Alegre, sete adultos estão na Penitenciária Estadual de São Gabriel e um está no Presídio Central de Porto Alegre.

Sobre os dois PMs que eram investigados por suposta omissão no socorro ao policial, o delegado Bastos diz que a Polícia Civil não vai mais investigá-los, pois o entendimento é de que a Justiça Militar é quem deve chegar a uma conclusão. Um Inquérito Policial Militar (IPM) já foi aberto e os PMs já foram ouvidos. Além do que disse o PM que foi esfaqueado, outro que circulava pelo posto enquanto sua companheira filmava a agressão, disse que não interveio porque temeu pela sua segurança e pela dela. O IPM deve ser concluído em até dois meses.