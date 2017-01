Polícia Civil suspeita que apreensões de droga desta semana tenham conexão com o mesmo traficante

Investigação 20/01/2017 | 14h34 Atualizada em

A Delegacia Especializada em Furtos, Roubos, Entorpecentes e Capturas (Defrec) suspeita que as três apreensões de droga que aconteceram entre a última terça e sexta-feira em Santa Maria tenham conexão.

De acordo com o delegado Sandro Meinerz, titular da Defrec e responsável pela investigação, a droga apreendida – quase 100 kg de maconha – era a mesma e tem a mesma procedência.

– Existe alguém em comum – afirma.

Na manhã desta sexta-feira, um homem de 42 anos foi preso em casa, na Rua A, bairro Nova Santa Marta, suspeito do crime de tráfico de drogas. Havia 42 kg de maconha no local. A Defrec suspeita que o espaço era usado como depósito pelo grupo.

Na quarta-feira, dois jovens, de 20 e 31 anos, foram presas em flagrante também por tráfico de drogas com 17 kg de maconha na Rua Visconde Ferreira Pinto, no bairro Itararé. Além da droga, houve a apreensão de 63 cartuchos de munição calibre 32, uma pistola, duas balanças de precisão, dois tablets, um notebook, um celular, um coldre e R$ 861,30 em dinheiro. Dois veículos também foram apreendidos: um modelo Vectra e outro modelo Golf.

Na terça-feira, uma operação da Defrec resultou na desarticulação da quadrilha, que é suspeita de trazer droga da fronteira com a Argentina – diferente do usual, pois é usual que tragam da região nordeste do Estado ou do Paraguai – para Santa Maria. Dois homens, de 30 e 31 anos, foram presos, e um adolescente, 17, foi apreendido dentro de um carro que havia saído de Santiago. A ação aconteceu na BR-287, trecho próximo Universidade Luterana do Brasil (Ulbra).

Com exceção do adolescente, que vai responder pelo ato infracional em liberdade, os presos foram levados para a Penitenciária Estadual de Santa Maria (Pesm). Todos serão indiciados pelo crime de tráfico de drogas, mas só dois deles vão ser responsabilizados também por corrupção de menores e associação criminosa.