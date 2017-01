Polícia apreende e responsabiliza mais dois adolescentes por morte de PM em São Gabriel

Investigação 09/01/2017 | 12h20 Atualizada em

A Polícia Civil apreendeu, em São Gabriel, dois adolescentes, de 14 e 16 anos, suspeitos de envolvimento no assassinato do policial militar (PM) Bento Júnior Teixeira Borges, 36, morto a facadas depois que tentou intervir em uma briga generalizada entre gangues no dia 25 de dezembro de 2016, em um posto de combustíveis de São Gabriel.

De acordo com o delegado José Bastos, titular da delegacia em São Gabriel e responsável pela investigação, os dois foram apreendidos nas casas onde viviam com suas famílias no município. A adolescente de 14 anos foi levada para a Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fase) em Porto Alegre. O outro adolescente foi encaminhado ao Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) de Santa Maria. Os dois vão responder pelas infrações de homicídio qualificado e dano ao patrimônio, já que teriam vandalizado o veículo do PM.

– Eles confessaram a participação no crime, e explicaram que o grupo avançou contra o PM depois que ele atirou contra um dos adolescentes, que veio a óbito – explica.

João Gabriel Ferraz da Silva, 16, é o adolescente que morreu no local. O PM teve o veículo depredado pelo grupo e foi morto a facadas em seguida.



Na última terça-feira, 15 pessoas, entre adultos e adolescentes, foram responsabilizadas ou indiciadas por diversos crimes envolvendo a morte do PM.

Além dos dois últimos apreendidos, seis dos adolescentes estão internados no Centro de Atendimento Socioeducativo de Santa Maria (Case), uma está na Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fase) de Porto Alegre, sete adultos estão na Penitenciária Estadual de São Gabriel e um está no Presídio Central de Porto Alegre.

Um dos 17 indiciados ou responsabilizados foi preso em Canoas no último dia 31. No mesmo dia, foram presas mais cinco pessoas– quatro delas em São Gabriel e uma em São Sepé. Sete adolescentes foram apreendidos no dia do crime, bem como dois adultos.